Острый соус из черешни: оригинальный рецепт

Если вам надоел кетчуп из супермаркета, приготовьте домашний, пряный, кисло-сладкий, в меру соленый и острый соус из черешни. Для соуса выбирайте темно-красные, зрелые ягоды черешни.
Он идеально дополнит шашлык, запеченное или жареное мясо, птицу, колбаски, сосиски и макаронные изделия.
Ингредиенты
- черешня без косточек
- 1 кг
- сахар
- 150 г
- бальзамический уксус
- 20 мл
- приправа «Карри»
- 15 г
- чеснок
- 1 зубчик
- перец красный молотый острый
- 0,5 ч. л.
- черный перец молотый
- 0,5 ч. л.
- соль
- 15 г
- Черешню промойте, удалите косточки. Пробейте погружным блендером до состояния пюре. В массу добавьте сахар, приправу «Карри», чеснок, выдавленный через пресс, перец красный молотый, перец черный молотый и соль.
- Доведите смесь до кипения, периодически помешивая. Уваривайте 15-20 минут до загустения. В конце варки влейте уксус, доведите до кипения и разлейте в чистые банки. Дайте соусу перед подачей остыть и храните в баночках в холодильнике до десяти дней.
Советы:
- В процессе варки не забывайте снимать образовавшуюся пену.
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