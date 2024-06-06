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Острый соус из черешни: оригинальный рецепт

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
41 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
164
Время на прочтение
1 мин
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Острый соус из черешни: оригинальный рецепт

Острый соус из черешни / Фото: Credits

Если вам надоел кетчуп из супермаркета, приготовьте домашний, пряный, кисло-сладкий, в меру соленый и острый соус из черешни. Для соуса выбирайте темно-красные, зрелые ягоды черешни.

Он идеально дополнит шашлык, запеченное или жареное мясо, птицу, колбаски, сосиски и макаронные изделия.

Ингредиенты

черешня без косточек
1 кг
сахар
150 г
бальзамический уксус
20 мл
приправа «Карри»
15 г
чеснок
1 зубчик
перец красный молотый острый
0,5 ч. л.
черный перец молотый
0,5 ч. л.
соль
15 г
  1. Черешню промойте, удалите косточки. Пробейте погружным блендером до состояния пюре. В массу добавьте сахар, приправу «Карри», чеснок, выдавленный через пресс, перец красный молотый, перец черный молотый и соль.
  2. Доведите смесь до кипения, периодически помешивая. Уваривайте 15-20 минут до загустения. В конце варки влейте уксус, доведите до кипения и разлейте в чистые банки. Дайте соусу перед подачей остыть и храните в баночках в холодильнике до десяти дней.

Советы: 

  • В процессе варки не забывайте снимать образовавшуюся пену.

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