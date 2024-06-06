Гострий соус із черешні: оригінальний рецепт

Якщо вам набрид кетчуп із супермаркету, приготуйте домашній, пряний, кисло-солодкий, в міру солоний та гострий соус із черешні. Для нього вибирайте темно-червоні, стиглі ягоди черешні.
Він ідеально доповнить шашлик, запечене чи смажене м'ясо, птицю, ковбаски, сосиски та макаронні вироби.
Інгредієнти
- черешня без кісточок
- 1 кг
- цукор
- 150 г
- бальзамічний оцет
- 20 мл
- приправа карі
- 15 г
- часник
- 1 зубчик
- перець червоний мелений гострий
- 0,5 ч. л.
- чорний перець мелений
- 0,5 ч. л.
- сіль
- 15 г
- Черешню промийте, видаліть кісточки. Пробийте занурювальним блендером до стану пюре. В масу додайте цукор, приправу карі, часник, видавлений через прес, червоний перець мелений, перець чорний мелений і сіль.
- Доведіть суміш до кипіння, періодично помішуючи. Уварюйте 15-20 хвилин до загусання. Наприкінці варіння влийте оцет, доведіть до кипіння та розлийте в чисті банки. Дайте соусу перед подаванням охолонути і зберігайте в холодильнику до десяти днів.
Поради:
- У процесі варіння не забувайте знімати піну, що утворилася.
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