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Гострий соус із черешні: оригінальний рецепт

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
41 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
191
Час на прочитання
1 хв
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Гострий соус із черешні: оригінальний рецепт

Гострий соус із черешні / Фото: Credits

Якщо вам набрид кетчуп із супермаркету, приготуйте домашній, пряний, кисло-солодкий, в міру солоний та гострий соус із черешні. Для нього вибирайте темно-червоні, стиглі ягоди черешні.

Він ідеально доповнить шашлик, запечене чи смажене м'ясо, птицю, ковбаски, сосиски та макаронні вироби.

Інгредієнти

черешня без кісточок
1 кг
цукор
150 г
бальзамічний оцет
20 мл
приправа карі
15 г
часник
1 зубчик
перець червоний мелений гострий
0,5 ч. л.
чорний перець мелений
0,5 ч. л.
сіль
15 г
  1. Черешню промийте, видаліть кісточки. Пробийте занурювальним блендером до стану пюре. В масу додайте цукор, приправу карі, часник, видавлений через прес, червоний перець мелений, перець чорний мелений і сіль.
  2. Доведіть суміш до кипіння, періодично помішуючи. Уварюйте 15-20 хвилин до загусання. Наприкінці варіння влийте оцет, доведіть до кипіння та розлийте в чисті банки. Дайте соусу перед подаванням охолонути і зберігайте в холодильнику до десяти днів.

Поради:

  • У процесі варіння не забувайте знімати піну, що утворилася.

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