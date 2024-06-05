Не лише на світло: у Раді готують підвищення цін на ще одну комунальну послугу

Після підвищення цін на електроенергію наступним може зрости тариф на тепло.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк в інтерв'ю Radio NV.

На запитання журналіста, коли очікується зростання ціни, політик відповів, що не знає.

"Не знаю, я не міністр енергетики, слава Богу. Крім того, що не займаюся корупцією, ще не займаюся й цими комунальними послугами. Міністра регіональної політики та інфраструктури в нас немає", - зазначив Железняк.

За його словами, субсидії будуть перераховані за новим тарифом.

"Пробачте за трошки чорний гумор: дай Бог, аби нам було за що платити. Бо поки в нас проблема в тому, що взагалі електрика не постачається. От я зараз сиджу, в мене світло вимкнене, як і в більшості, напевно, киян", - прокоментував він.

Нагадаємо, від 1 червня в Україні зросла ціна на електроенергію. Відтепер електроенергія для індивідуальних та колективних побутових споживачів вартує на рівні 4,32 грн/кВт*год. Такий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.