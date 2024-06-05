Не лише на світло: у Раді готують підвищення цін на ще одну комунальну послугу

Субсидії будуть перераховані за новим тарифом.
Після підвищення цін на електроенергію наступним може зрости тариф на тепло.
Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк в інтерв'ю Radio NV.
На запитання журналіста, коли очікується зростання ціни, політик відповів, що не знає.
"Не знаю, я не міністр енергетики, слава Богу. Крім того, що не займаюся корупцією, ще не займаюся й цими комунальними послугами. Міністра регіональної політики та інфраструктури в нас немає", - зазначив Железняк.
За його словами, субсидії будуть перераховані за новим тарифом.
"Пробачте за трошки чорний гумор: дай Бог, аби нам було за що платити. Бо поки в нас проблема в тому, що взагалі електрика не постачається. От я зараз сиджу, в мене світло вимкнене, як і в більшості, напевно, киян", - прокоментував він.
Нагадаємо, від 1 червня в Україні зросла ціна на електроенергію. Відтепер електроенергія для індивідуальних та колективних побутових споживачів вартує на рівні 4,32 грн/кВт*год. Такий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.
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