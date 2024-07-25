Нова біда у Києві: ще один міст тріщить по швах, ці фото шокували всіх

Металеве перильне огородження на переправі вщент пошкоджене корозією і в деяких місцях ледве тримається, та може впасти у Дніпро.

Ще один міст у Києві іржавіє і тріщить по швах! Ба більше, деякі столичні мости наражають на небезпеку киян та гостей міста, бо можуть впасти. У такому аварійному стані споруди – вже не перший рік.

Які мости можуть не витримати потоку машин, чи буде транспортний колапс через аварійність споруд, що кажуть у мерії і чи допоможе капремонт – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.ua.

Іржавий міст у Києві

У Києві – черговий скандал зі ще одним мостовим переходом. Цього разу у центрі уваги Північний міст. Металеве перильне огородження на переправі вщент пошкоджене корозією і в деяких місцях ледве тримається та може впасти у Дніпро. Іржа практично знищила металеві перила мосту, залишивши величезні дірки на них. Також помітно, що корозія нищить метал, де він кріпиться у бетоні на тротуарній частині. Заіржавіли й інші металеві конструкції на переправі, які давно не фарбувалися.

Жахливий стан огородження мосту обговорюють у соціальних мережах, але чомусь не помічають у столичній мерії:

"подивимося, скільки людей зверне увагу на цей пост. Можливо, згодом зроблю ще один, з іншими фото. Міську владу і мера я не тегала, бо не впевнена, що в цьому є якийсь сенс";

"яка жесть!!! Просто апокаліптичні фото. Наче з Чорнобиля";

"теж недавно звернув увагу. Північний геть згнив уже. Цікаво, що там з несучими конструкціями";

"ти не розумієш, це міст не дозволяє встановити МАФи і ганделики, що будуть набивати кармани бацнутому і свиті його, а міст глист ще й доступ забудовнику дає для чергових монстрів, котрі так любі цим дєлкам та чиновникам";

"виглядає, ніби це міст не в сусідній країні з Польщею, а десь у глибині Африки".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "НАЧЕ З ЧОРНОБИЛЯ!" Ці фото з Києва ШОКУВАЛИ ВСІХ: ще один міст тріщить по швах! Північний міст у Києві / Колаж ТСН.ua

Що відбувається на Північному мосту?

Зараз на Північному мосту триває ремонт асфальтового покриття та обмежено рух транспорту до 10 серпня. Як повідомляють у комунальній корпорації "Київавтодор", на мосту виконується поточний ремонт – рух транспорту обмежують у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Що кажуть про міст у мерії?

ТСН.ua поцікавився у КМДА, коли планують відремонтувати перильне огородження на Північному мосту або ж вчасно його демонтувати, щоб потім не шукати перила у річці. В комунальному підприємстві по ремонту, утриманню мостів і шляхів "Київавтошляхміст" повідомили, що за результатами останнього виконаного планового обстеження Північного мосту визначено, що споруда потребує виконання робіт із капітального ремонту (реконструкції). Але не кажуть, скільки потрібно коштів на ремонт:

Також читайте Садиба Зеленських: що відбувається із маєтком у Києві та що каже поліція

"У поточному році підприємством "Київавтошляхміст" заплановано розроблення проєктно-кошторисної документації на ремонт тротуарної частини Північного мосту, зокрема і перильного огородження. Виконання ремонтних робіт за наявності необхідного фінансування буде розпочато у 2025 році".

Що відомо про Північний міст?

Нагадаю, що Північний міст був відкритий 1976 року (будівництво тривало 5 років). Загальна довжина – 816 м, ширина – 31 м. Висота А-подібного пілону мосту – 119 м. Назва "Північний" була ще на етапі будівництва мосту, але партійні боси наполягли, щоб перед відкриттям він отримав назву "Московський". До 2018 року міст носив назву "Московський", поки його не перейменувала Київрада. Лише у серпні 2020 року на мосту з’явилася нова табличка "Північний міст".

Читайте провідні новини дня:

Загадкове пограбування Північного мосту

Цікаво, що це вже не перший скандал із конструкціями Північного мосту. Кияни пам’ятають історію, пов’язану з його височенним пілоном. Конструкцію на висоті 119 м прикрашав герб Києва радянських часів з відповідною атрибутикою. Він був виготовлений з міді та мав чималу вагу. На початку 2000-х років кияни хвилювалися, що герб може впасти з висоти на автомобілі та наробити лиха. Тодішні міські чиновники навіть заявляли про демонтаж конструкції, але швидко забули про обіцянку.

Герб нагадав про себе 2017 року, коли стало відомо, що його розрізали на шматки та майже повністю розікрали злодії. Міська влада тоді лише розвела руками, мовляв, писали заяви до правоохоронців. До цього часу не відомо, який збиток злодії заподіяли місту, та чому проґавили скоєння цього злочину. Зараз на пілоні, де був герб, – порожнє місце.

Порізаний на шматки герб Києва радянських часів на Північному мосту

"Втомлені" київські мости

На жаль, не тільки Північний міст "втомився" у столиці. Міст Метро та міст Патона у Києві – у непрацездатному стані. Офіційно. Ще минулого літа спеціальна комісія, яка була створена на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони, визнала аварійними мости Патона і Метро, та кожен десятий міст в Україні.

"Непрацездатний стан" – це найгірша кваліфікація, яка може бути для таких інженерних споруд. Загалом існує п’ять станів споруди: від нової (перший стан) до непрацездатної (п’ятий стан).

Інженер та транспортний експерт Дмитро Беспалов б’є на сполох і каже, що транспортна інфраструктура України – на межі існування. Про це він розповів у коментарі Liga.net.

До слова, про те, що міст Метро є "непрацездатним", стало відомо КМДА ще 2017 року. То чому ж місцева влада нічого не робила? Знову все спишуть на папєрєдніков, як із закриттям станцій столичного метро? Чи таки знайдуть гроші і почнуть ремонтувати?

Ремонтувати чи реставрувати?

Однак, із ремонтами мостів є певні нюанси. Наприклад, міст Патона можна лише реставрувати або ремонтувати, адже це пам'ятка архітектури. Згідно з українським законодавством, на таких об’єктах заборонено проводити капітальний ремонт чи реконструкцію. А от міст Метро такого статусу не має, тому тут можемо говорити про капітальний ремонт. Але може статися так, що ремонтувати просто буде нічого, бо час працює проти нас, зазначають експерти.

Коли почнуть ремонтувати?

І тут виникає запитання, що ж робити – закривати мости, ремонтувати чи будувати нові? Вихід, виявляється, є. Високопосадовець у Кабінеті міністрів на умовах анонімності заявив Liga.net, що ремонтні роботи можуть розпочатися, щойно Подільським мостом, який нещодавно відкривав мер столиці Віталій Кличко, запустять повноцінний рух.

Києву знову загрожує транспортний колапс?

І високопосадовець із Кабміну, і транспортний експерт поділяють думку про те, що хаосу на дорогах не буде, пише Liga.net. Зокрема, інженер Дмитро Беспалов зазначає, що спочатку буде шок, але потім ситуація збалансується. Один із варіантів, який може бути розглянутий, – закрити мости для приватного транспорту, але пустити більшу кількість громадського та дозволити курсувати екстреному транспорту, зазначає експерт.

Навряд чи така ситуація сподобається автомобілістам та й користувачі громадського транспорту також відчуватимуть незручності. Середня тривалість поїздки збільшиться з умовних 60 хв. до півтори години. І не забуваймо про складну ситуацію з метро, яка й так ускладнила життя киянам і не тільки. Однак, пересуватися аварійними мостами теж не комільфо, як то кажуть. Враховуючи те, що мости потроху "сипляться".

Ще один міст не витримав

Нагадаємо, що 19 червня 2024 року стався обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу. Знищені іржею шматки заліза та бетону впали на трамвайні колії та проїзну частину. Тоді лише дивом ніхто з людей не постраждав.

Нардеп Віталій Безгін досить жорстко прокоментував цю ситуацію.

До речі, ще у травні столичний мер Віталій Кличко запевняв, що інформація про руйнацію столичної інфраструктури – це вороже ІПСО.

А нам залишається лише чекати на покращення ситуації з інфраструктурою мостів не тільки у столиці, але й по всій Україні.

Читайте також: