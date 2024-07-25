Топ- 5 лайфгаків для вирощування помідор

Вирощування помідорів - не надскладне завдання, проте є певні аспекти, на які варто звернути увагу і які потребують певного розуміння для уникнення типових проблем.

На сторінці gardening__guru вийшла цікава інформація для садівників початківців, які цього або наступного року хочуть вирощувати помідори й отримати рясний та соковитий врожай.

Помідори люблять сонце і мають насолоджуватися його промінням близько 6 годин на день, а ще їм необхідно трохи вашої уваги та догляду, для забезпечення високої врожайності.

Завжди садіть чорнобривці біля помідорів, адже вони позитивно впливають на їхній ріст. Чорнобривці дивовижні квіти-друзі для томатів. Садіть базилік біля томатів, адже він захищає їх від жуків та грибкових захворювань. Для здоров’я ваших томатів завжди обрізайте листя, що росте нижче першого (найнижчого) помідора. Це збільшить повітряний потік до ваших томатів і дозволить їм дихати. Також обрізайте відростки між вузлами, вони не потрібні вашій рослині та вона не буде витрачати свої сили та енергію на них. Намагайтеся поливати томати під корінь так, щоб вода не потрапляла на листя. Якщо ви робите полив зі шланга, краще покладіть його на землю, щоб вода підтікала під рослину, але не розбризкуйте воду зверху кущів з помідорами, особливо у спекотну та сонячну погоду. Якщо ви любите банани й у вас залишається бананова шкірка, не поспішайте її викидати. Наріжте шкірку і покладіть у ємність з водою. Коли вода змінить свій колір, це означатиме, що калій, якого вдосталь у банановій шкірці, наситив воду і тепер, вона стала ідеальним добривом для ваших помідорів, перцю чи квітів. Просто полийте банановою водою рослини й вони оцінять такий смаколик.

Вирощування помідорів самостійно - це захопливе і корисне заняття, яке приносить масу емоцій та свіжих і поживних помідорів, які на смак перевершують будь-які магазинні аналоги.

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