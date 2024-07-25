Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Олімпіади-2024

У Парижі відбулось жеребкування тенісного турніру Олімпійських ігор-2024. Своїх перших суперниць в одиночному та парному розрядах також дізналися українки.

В одиночному розряді Україну представлять чотири тенісистки: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна. Усі вони розведені по різних частинах сітки та не можуть зіграти одна проти одної до чвертьфіналу.

Одиночний турнір

Марта Костюк (Україна, WTA № 19) – Юлія Путінцева (Казахстан, WTA № 30)

Даяна Ястремська (Україна, WTA № 26) – Лаура Пігоссі (Бразилія, WTA № 110)

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 31) – Моюка Учіджіма (Японія, WTA №66)

Ангеліна Калініна (Україна, WTA № 47) – Аранча Рус (Нідерланди, WTA № 62)

Парний турнір

Марта Костюк / Даяна Ястремська — Магда Лінетт / Аліція Росольська

Людмила Кіченок / Надія Кіченок — Чжан Шуай / Ван Сіньюй

Олімпійський турнір з тенісу стартує у суботу, 27 липня.

Нагадаємо, на попередній літній Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року, Світоліна в одиночному турнірі завоювала "бронзу".

Читайте також:

Олімпіада-2024: розклад змагань за участю українців

Збірна України з футболу поступилася Іраку в історичному матчі на Олімпіаді-2024

Олімпіада-2024: хто та в яких видах спорту представить Україну