Можливість дефолту в Україні: Fitch підтвердило кредитний рейтинг держави

Агентство очікує, що війна Росії проти України триватиме і протягом 2024 року у нинішніх масштабах.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "СС". Цей рівень означає високу ймовірність дефолту.

Про це повідомляється у Fitch Ratings.

Підтвердження РДЕ України на рівні "СС" відображає очікування Fitch щодо подальшої реструктуризації комерційного боргу держави до закінчення мораторію завдовжки у два роки на виплати за єврооблігаціями 1 вересня 2024 року.

Окрім того, рейтинги дефолту емітента в нацвалюті Fitch підтвердило на рівні "CCC-". Вищий рейтинг боргу в нацвалюті відображає очікування, що він буде виключений з реструктуризації 2024 року.

В агентстві пояснили, шо рейтинг у національній валюті відображає значний кредитний ризик за довгостроковим боргом, який існує частково через невизначеність щодо джерел фінансування протягом потенційно тривалого періоду дуже високого бюджетного дефіциту.

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Рівень ВВП та інфляція в Україні – прогноз на 2024 рік

Агентство очікує, що війна Росії проти України триватиме і протягом 2024 року у нинішніх масштабах.

Fitch прогнозує зростання ВВП України 2023 року на 5,1% після падіння на 29,1% торік. Це на 1,6 відсоткових пункта вище від останнього огляду в червні. Причини зростання ВВП – подальша адаптація бізнесу до умов війни, покращення споживчої довіри та зростання сільського господарства.

Водночас дефіцит державного бюджету України залишатиметься високим. Так, 2023 року дефіцит зросте на 1,6 відсоткових пункта – до 17% ВВП. А 2024 року дефіцит бюджету становитиме 16,9% ВВП.

Щодо інфляції в Україні, то очікується, що вона зросте в середньому до 9,1% протягом 2024-2025 років.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет України на 2024 рік. У документі прогнозується, що ВВП сягатиме 4,6%, інфляція – 9,7%, а середньорічний курс долара – 40,7 грн.

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