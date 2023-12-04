Україна може залишитись без 50 млрд євро допомоги від ЄС – Financial Times

Україна може не отримати від країн Євросоюзу великий пакет фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро через низку розбіжностей усередині об'єднання.

Про це повідомляє Financial Times.

У матеріалі йдеться, що суперечки всередині ЄС про виділення грошей Україні ставлять під загрозу дані Києву кілька місяців тому важливі обіцянки. І це відбувається саме тоді, коли фактично припинився потік фінансової та військової підтримки з боку США через дискусії у Конгресі.

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Видання з посиланням на низку власних джерел вказує, що члени ЄС далекі від досягнення угоди про виділення Україні 50 млрд євро. Досягнення компромісу у цьому питанні ускладнене перемогою на виборах у Нідерландах правої партії та рішенням суду в Німеччині про обмеження запозичень уряду.

Активні дискусії про допомогу для України продовжаться до та під час саміту ЄС 14-15 грудня у Брюсселі.

"Дуже важливо, щоб підтримка України тривала, і щоб ми, європейці, відігравали в цьому важливу роль", – заявив у коментарі виданню прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

Водночас неназваний представник ЄС наголосив, що ухвалення фінансової підтримки для України – це момент істини.

"Якщо ви кажете, що підтримуєте Україну, вам доведеться взяти на себе фінансову відповідальність", – зазначив він.

Деякі європейські чиновники вказують, що переговори ЄС щодо бюджету завжди були і будуть важкими, однак у цьому випадку компроміс усе ще можливий. Як очікується, переглянутий пакет допомоги для України буде запропоновано до саміту.

"Я думаю, що похмурість навколо цього питання дуже перебільшена. Ми не збираємося допустити, щоб Україна зазнала суверенного дефолту", – заявив один із чиновників ЄС.

Що відомо про 50 млрд євро допомоги від ЄС

У червні Єврокомісія оголосила про плани виділити Україні 50 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів на наступні чотири роки. 27 держав-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет на саміті 14-15 грудня в Брюсселі.

Проти цією пропозиції одразу виступив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

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