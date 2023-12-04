Украина может остаться без 50 млрд евро помощи от ЕС – Financial Times

Украина может не получить от стран Евросоюза крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро из-за ряда разногласий внутри объединения.

Об этом сообщает Financial Times.

В материале говорится, что споры внутри ЕС о выделении денег Украине ставят под угрозу данные Киеву несколько месяцев тому назад важные обещания. И это происходит именно тогда, когда фактически прекратился поток финансовой и военной поддержки со стороны США из-за дискуссий в Конгрессе.

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Издание со ссылкой на ряд собственных источников указывает, что члены ЕС далеки от достижения соглашения о выделении Украине 50 млрд евро. Достижение компромисса в этом вопросе осложнено победой на выборах в Нидерландах правой партии и решением суда в Германии об ограничении заимствований правительства.

Активные дискуссии о помощи для Украины продолжатся до и во время саммита ЕС 14-15 декабря в Брюсселе.

"Очень важно, чтобы поддержка Украины продолжалась, и чтобы мы, европейцы, играли в этом важную роль", – заявил в комментарии премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

В то же время неназванный представитель ЕС подчеркнул, что принятие финансовой поддержки для Украины – это момент истины.

"Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вам придется взять на себя финансовую ответственность", – отметил он.

Некоторые европейские чиновники указывают, что переговоры ЕС по бюджету всегда были и будут трудными, однако в этом случае компромисс все еще возможен. Как ожидается, пересмотренный пакет помощи для Украины будет предложен на саммите.

"Я думаю, что мрачность вокруг этого вопроса очень преувеличена. Мы не собираемся допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт", – заявил один из чиновников ЕС.

Что известно о 50 млрд евро помощи от ЕС

В июне Еврокомиссия объявила о планах выделить Украине 50 млрд. евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов на следующие четыре года. 27 государств-членов ЕС должны проголосовать за этот пакет на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.

Против этого предложения сразу выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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