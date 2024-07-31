Ось ті, хто нищать дрони на підльоті до Києва: будете в шоці

Мобільно-вогневі групи на території Бучанської громади спершу складалися виключно з чоловіків. Однак тепер, коли ті масово вирушають на фронт, змушені були оголосили про набір жінок-добровольців.

На Київщині близько пів сотні жінок-доброволиць об’єдналися у підрозділ "Бойові відьми". Це мобільно-вогневі групи, які пройшли бойовий вишкіл із нуля. Тепер вони захищають українське небо від ворожих дронів та ракет у складі 114-ї окремої бригади Територіальної оборони.

Чому виникла потреба набирати жінок до добровольчого формування? Та чи все їм легко дається – про все це йдеться в сюжеті ТСН.

Вони добре знаються на зброї, а ще вміють зачищати ворожі позиції. І впораються з гранатометом навіть від першого в житті пострілу. У минулому працівниця поліції, нині підприємниця і паралельно основній роботі – ще і заступниця командира мобільно-вогневої групи – на позивний "Дзиґа":

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"Раніше теж хотіла служити, але так як маю доньку неповнолітню, то не маю можливості десь далеко від’їжджати, тому прийшла сюди".

У підрозділі, каже жінка, вже близько року, тож навчилася всього і тепер свій досвід передає початківцям.

"Заступаємо ми на чергування добу троє і є можливість поєднувати з роботою. На початку було важко. Зараз вже організм звик, вже нормально", – розповіла "Дзиґа".

Сьогодні серед її учениць – Ніна і Катя. У жінок це лише друге бойове тренування. Обоє ж у звичайному житті працюють із дітьми.

"Вчитель математики, інформатики. Дев’ятий клас випустила, тому у мене зараз відпустка", – каже доброволиця Ніна.

"Працювала помічником у садочку. Потім вирішила піти сюди. Не хочеться, щоб бути не вміти захистити свій будинок, своїх дітей", – каже доброволиця Катя.

Доброволиця підрозділу "Бойові відьми" / Скриншот з сюжету ТСН

Зброю у руках вони поки тримають невміло. Кажуть, фізичні навантаження з кількакілограмовим спорядженням даються непросто. Однак на питання, чи не хочеться все покинути, жартують:

"Ні, он мокра вся, але ні. Форма фізична гарна буде".

"Витримуємо, витримуємо, ну а куди дітися? після нашої перемоги – от тоді відпочинемо добряче", – каже Ніна.

"Люди, які приходять у добровольче формування, вони мають спершу отримати навички бійця, воїна, навички роботи із зброєю. Також додаємо знань специфічних – окопний бій, штурмовий бій, бій у місті", – розповів начальник штабу Бучанського ДФТГ Андрій Верлатий.

Він повідомив, що мобільно-вогневі групи на території Бучанської громади створили ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді складались вони виключно з чоловіків. Однак тепер, коли ті масово вирушають на фронт, змушені були оголосили про набір жінок-добровольців.

"Багато дівчат зараз приходять. Вони високомотивовані. Вони бачать, що коїться в країні, вони розуміють важливість своєї служби", – сказав Верлатий.

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Усім охочим обіцяють навчання від досвідчених інструкторів, а ще тренування на інтерактивному обладнанні та забезпечення усіма необхідними боєприпасами і амуніцією. І лише тоді добровольців можуть допустити на бойове чергування. На одному з таких вдалось побувати і знімальній групі ТСН. Чи всі ворожі цілі вдалось уразити – про це згодом. Спершу "Бойові відьми" показали, як облаштували свій штаб:

"Це наше дівчаче царство, можна так сказати. Ось у кожної з нас своя шафка, тумбочка, своє ліжко".

Командирка мобільно-вогневої групи на позивний "Каліпсо" показує, який вигляд має помешкання жіночого підрозділу. Вона жартує, що одразу видно – колектив тут оселився дівчачий.

"Дзеркальце, звичайно, у нас є, наші улюблені мішені – без них нікуди. Те, що ми дівчата, це нікуди не дінеться. Ніхто ж не забороняє бути гарною і збивати "Шахеди" гарними", – каже "Каліпсо".

Помешкання підрозділу "Бойові відьми" / Скриншот з сюжету ТСН

Вона розповіла, що ще кілька місяців тому до зброї та взагалі військової справи жодного стосунку не мала і працювала адміністраторкою. Однак коли почула про набір, пішла без роздумів. "Каліпсо" назвала свою ціль:

"Перекрити небо, бо ніхто не хоче сидіти без світла, і всі хочуть, щоб їхні діти, їхні сім'ї були у безпеці".

Тож тепер "Каліпсо" разом з близько півсотнею інших дівчат гордо прозвали себе "Бойовими відьмами":

"Бо у нас всі жінки – відьми в Україні. Але у нас особливий такий підрозділ: ми вилітаємо, знищуємо і повертаємося додому до своїх рідних".

Розмову раптово перериває сигнал повітряної тривоги. Командирка, не зволікаючи, віддає наказ: "Група – по конях, бойова тривога".

Тепер у команди є лічені хвилини, аби одягнути спорядження і чимдуж вирушити на вогневу позицію:

"Вогонь – по виявленню. Ціль виявлено. Вогонь".

Робота підрозділу "Бойові відьми" / Скриншот з сюжету ТСН

Усі ворожі цілі успішно ліквідовані. Це означає, що цього разу чиясь домівка на Київщині залишилась цілою і головне – збереженими залишилися чиїсь життя.

А поки кулеметниці на позивні "Мала" і "Форсаж" пакують свою зброю, сподіваються, щоб вона якомога скоріше стала непотрібною. І ще діляться мріями, спільними для всіх українців.

"Чесно – оце по кордону з піда*ами зробити стіну метрів 100 і залити бетоном просто всіх. Оце я мрію", – каже "Форсаж".

"На пляж сходити, прилягти. Все ж таки ця екіпіровка, плитоноска ще кулемет 25 кілограм", – каже "Мала".

Та вони згодні потерпіти, аби лише мирне українське небо засяяло скоріше.

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Нагадаємо, в ніч проти 31 липня та вранці російські війська влаштували одну з наймасованіших атак дронами по Україні за всю війну. Ворог випустив 89 дронів і головною його ціллю став Київ.

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