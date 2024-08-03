Україна навчає туарегів у Малі керувати дронами - Le Monde

Також повстанці отримують від України важливу інформацію.

Українські спецслужби допомагають повстанцям-туарегам у Малі, окрема навчають їх керувати безпілотниками.

Про це пише видання Le Monde з посиланням на власні джерела.

Один з командирів повстанців розповів журналістам, що "обміни" з українськими спецслужбами відбуваються, щоб побачити, як модна співпрацювати.

Видання пише, що повстанці отримують від України стратегічну інформацію, а також навчає користуватись безпілотниками.

"Ми маємо зв’язки з українцями, але так само як і з усіма іншими — французами, американцями та іншими", - заявив речник CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що малійські повстанці вбили десятки "вагнерівців", загинув відомий пропагандист.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, скільки саме "вагнерівців" знищили повстанці в Малі.

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