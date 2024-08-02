Стало відомо, скільки саме "вагнерівців" знищили повстанці в Малі

Повстанці в Малі завдали значних втрат урядовим військам та російським найманцям.

Нещодавно повстанці у Малі заявили про знищення колони урядових військ, підтримуваних російськими найманцями. Туареги розповіли про десятки ліквідованих і захоплених у полон вагнерівців.

Про це повідомив речник повстанців Мохамед Елмаулуд Рамадан, пише France24.

Так, малійські повстанці повідомили, що за 3 дні боїв їм вдалося ліквідувати 84 російських вагнерівців та 47 малійських військовослужбовців. Також внаслідок боїв є понад 30 поранених та 7 полонених.

Нагадаємо, що у Республіці Малі на північному заході Африки місцеві повстанці-туареги влаштували засідку та знищили колону із десятками російських найманців ПВК "Вагнер".

У Малі місцеві повстанці знищили колону російських найманців ПВК “Вагнер”

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