Російські війська мають просування на Луганщині та Донеччині: в ISW розповіли, де саме

На сході тривають жорстокі бої за населені пункти.

Російські окупанти просунулися біля Кремінної, Часового Яру та Сіверська.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні знімки.

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Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної, а саме в межах південної Макіївки.

Аналітики зазначають, що росіяни продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на північний захід від Сватового біля Колісинківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки; на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки;

і на захід від Кремінної біля Тернів і Торського 2 і 3 серпня.

Донецька область

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 серпня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на північ від Роздолівки (на південь від Сіверська). В ISW підтвердили, що вони раніше захопили населений пункт.

За даними ISW, бої тривали:

на схід від Сіверська біля Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська біля Спірного, Івано-Дарівки, Виїмки;

і на південь від Сіверська біля Переїзного 2 і 3 серпня.

Також російські війська нещодавно просунулися в межах Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися далі на захід від каналу Сіверський-Донець Донбас у північно-східному Жовтневому мікрорайоні східного Часового Яру, стверджують аналітики.

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