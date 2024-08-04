Окупанти просунулися на Донеччині: мапа DeepState

Армія Російської Федерації далі наступає у Донецькій області. Зокрема, за минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Також зазначається, що наразі тривають бої біля Новоселівки Першої, що в Покровському районі, та у Залізному, що поблизу міста Торецьк.

Просування армії РФ в Часовому Ярі. Мапа DeepState.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що армії РФ до міста Торецьк залишається приблизно 100 метрів. Окупанти мають тактичні успіхи у Залізному, що поблизу цього міста.

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