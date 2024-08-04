Окупанти просунулися на Донеччині: мапа DeepState

На цій ділянці фронту відбуваються бої.
Армія Російської Федерації далі наступає у Донецькій області. Зокрема, за минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Також зазначається, що наразі тривають бої біля Новоселівки Першої, що в Покровському районі, та у Залізному, що поблизу міста Торецьк.
Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що армії РФ до міста Торецьк залишається приблизно 100 метрів. Окупанти мають тактичні успіхи у Залізному, що поблизу цього міста.
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