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Окупанти просунулися на Донеччині: мапа DeepState

Окупанти просунулися на Донеччині: мапа DeepState

Російський танк. / Фото: Associated Press

На цій ділянці фронту відбуваються бої.

Армія Російської Федерації далі наступає у Донецькій області. Зокрема, за минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Також зазначається, що наразі тривають бої біля Новоселівки Першої, що в Покровському районі, та у Залізному, що поблизу міста Торецьк. 

Просування армії РФ в Часовому Ярі. Мапа DeepState. / ©
Просування армії РФ в Часовому Ярі. Мапа DeepState.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що армії РФ до міста Торецьк залишається приблизно 100 метрів. Окупанти мають тактичні успіхи у Залізному, що поблизу цього міста. 

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