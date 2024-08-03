До Торецька - 100 метрів: DeepState про наступ армії РФ

Ворог має тактичні успіхи.
Загарбницька армія Росії просунулася у двох населених пунктах Донецької області. До міста Торецьк залишається приблизно 100 метрів.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Желанному та Залізному", - йдеться у повідомленні.
Згідно з опублікованим відео 100 ОМБр, окупанти мають тактичні успіхи у Залізному під Торецьком.
"Лінія бойового зіткнення уточнюється, але ворог однозначно має тактичні успіхи і вже може пробувати заходити до самого Торецька", - зазначають у DeepState.
Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що окупанти просуваються далі в Донецькій області. Можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.