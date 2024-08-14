Ворог обстріляв Херсон: є поранені, серед яких дитина

Окупанти також атакували оселі жителів Кіндійки. Там теж постраждали люди.
Російські війська обстріляли Херсон та передмістя вранці 14 серпня. Внаслідок цього поранень зазнали троє людей, серед них – дитина.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Прокудін зазначив, що від самого ранку російська війська б’ють по Херсону та передмістю.
Близько 6:00 під ворожий удар у Херсоні потрапили троє людей, які перебували в будинку. Йдеться про 39-річну жінку, її 15-річну донька, а також про 41-річного чоловіка.
"Дитину з мамою шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також поранена спина. Херсонцю надали медичну допомогу на місці", – написав голова ОВА.
Окрім того, о 5:00 окупанти атакували Кіндійку. Ворог обстріляв оселі місцевих жителів, через що постраждали двоє людей.
Бригада "швидкої" доправила до лікарні 49-річну жінку та 58-річного чоловіка. У них – контузії, вибухові травми та уламкові поранення.
Крім цього, до лікарні звернувся 59-річний житель Антонівки, який через ворожий обстріл отримав уламкове поранення передпліччя та гомілки.
Нагадаємо, вночі російські безпілотники атакували Україну. У близько шести областях пролунали вибухи.
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