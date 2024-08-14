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Армія РФ вдарила по Україні ракетами і "Шахедами": скільки цілей збила ППО

Армія РФ вдарила по Україні ракетами і "Шахедами": скільки цілей збила ППО

ППО. / Фото: Associated Press

У кількох областях вночі лунали вибухи.

Вночі проти 13 серпня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 38 ударними безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили 17 БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Окупанти атакували ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, а БпЛА - із районів Чауди в анексованому Криму, Єйська і Курська.

"Збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській,  Харківській та Житомирській та областях", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, вночі 14 серпня ворожі безпілотники атакували Україну. Зокрема, вибухи лунали в Київській, Полтавській, Кіровоградській областях. 

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