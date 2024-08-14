"Впритул застрелив": донька Фаріон показала місце її вбивства

За словами доньки загиблої, вбивця у провулку зарядив пістолет, обійшов Фаріон та застрелив її.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон – Софія Семчишин – показала місце вбивства матері та поділилася припущеннями, як міг бути скоєний злочин.

Про це йдеться в ексклюзивному інтерв'ю ведучої ТСН Соломії Вітвіцької з Софією Семчишин.

Донька Фаріон показала місце вбивства мовознавиці.

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"Вбивця сидів ось там на лавці, а її валіза стояла отут. Це можуть бути лише мої здогадки, але в мене було відчуття, коли я це побачила, що він бачив це. І коли валіза стояла отам, вона вже спустилася і трошки нижче пройшла. Отут від одягнув рукавиці. У провулку він заправив пістолет, обійшов її і впритул застрелив, тобто вбив", – розповіла Семчишин.

Вона додала, що 17-18 липня мама проходила повз підозрюваного, який сидів на лавці, однак не звернула на нього уваги.

Семчишин також прокоментувала, чому вбивця обрав для злочину саме той день, коли Фаріон вирушала у відпустку:

"Тут багато здогадок. Але те, що він вдень впритул вбив жінку… Просто підійти, це рука навіть не здригнулася в нього, – це дуже жорстоке вбивство".

Нагадаємо, 5 серпня Львівський апеляційний суд залишив під вартою без права внесення застави підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка.

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