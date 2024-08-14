"В упор застрелил": дочь Фарион показала место ее убийства

По словам дочери погибшей, убийца в переулке зарядил пистолет, обошел Фарион и застрелил ее.

Дочь языковеда Ирины Фарион – София Семчишин – показала место убийства матери и поделилась предположениями, как могло быть совершено преступление.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью ведущей ТСН Соломии Витвицкой с Софией Семчишин.

Дочь Фарион показала место убийства языковеда.

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"Убийца сидел вот там на скамейке, а ее чемодан стоял здесь. Это могут быть только мои догадки, но у меня было ощущение, когда я это увидела, что он видел это. И когда чемодан стоял там, она уже спустилась и чуть ниже прошла. Тут от надел перчатки. В переулке он заправил пистолет, обошел ее и в упор застрелил, то есть убил", – рассказала Семчишин.

Она добавила, что 17-18 июля мама проходила мимо подозреваемого, сидевшего на скамейке, однако не обратила на него внимания.

Семчишин также прокомментировала, почему убийца избрал для преступления именно тот день, когда Фарион отправлялась в отпуск:

"Здесь много догадок. Но то, что он днем в упор убил женщину… Просто подойти, это рука даже не дрогнула у него, – это очень жестокое убийство".

Напомним, 5 августа Львовский апелляционный суд оставил под стражей без права внесения залога подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко.

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