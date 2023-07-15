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Індія та Франція домовилися спільно будувати мирний план для України

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Індія та Франція домовилися спільно будувати мирний план для України

Нарендра Моді та Емануель Макрон готують мирний план для України / Фото: The Times of India

Мирна індійсько-французька ініціатива відрізнятиметься від запропонованих раніше.

Індія та Франція мають намір розробити спільний план припинення розв'язаної Росією війни проти України.

Про це пише Le Monde, підбиваючи підсумки візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до Парижа.

За даними видання, Нарендри Моді із президентом Франції Еммануелем Макроном домовилися про роботу над мирною ініціативою, яка відрізнятиметься від запропонованих раніше.

Моді після зустрічі з Макроном доручив уряду підготувати пропозиції, які допоможуть вийти з "дипломатичного глухого кута".

Міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра 14 липня повідомив, що Моді наполягає на переговорах для закінчення агресії РФ.

"Під час дискусій між двома лідерами спостерігають дуже чітке розуміння та усвідомлення позиції один одного щодо російсько-українського конфлікту. Прем'єр-міністр Моді був, мабуть, найрішучішим прихильником врегулювання конфлікту шляхом дипломатичного діалогу", – заявив очільник індійського МЗС.

Нагадаємо, очільниця МЗС Німеччини розповіла, чи є можливість переговорів з кремлівським диктатором Путіним.

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Дата публікації
Перегляди
356
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