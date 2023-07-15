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Стало відомо, як змінилися пенсії українців за рік

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Стало відомо, як змінилися пенсії українців за рік

Як змінилися пенсії українців за рік

В Україні на середину 2023 року налічувалося 10,552 млн. пенсіонерів.

Станом на 1 липня середня пенсія українців перевищила 5,3 тисяч гривень.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів.

В Україні на середину 2023 року налічувалося 10,552 млн. пенсіонерів.

"Порівняно з аналогічним періодом минулого року середня пенсійна виплата номінально зросла на 19,7%, реально (з врахуванням річної інфляції) – зросла на 6,1%", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що зростання пенсій стало можливим завдяки індексації пенсій на 19,7%, проведеній у березні 2023 року.

"Фінансове становище Пенсійного фонду у першій половині 2023 року залишалось стабільним: план власних надходжень від ЄСВ, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, перевиконано на 6,7% або майже на 12,6 млрд. грн. Трансферт ПФУ з державного бюджету продовжує покриватись, насамперед, за рахунок міжнародної допомоги", - вказано у повідомленні.

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Дата публікації
Перегляди
752
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