Стало известно, как изменились пенсии украинцев за год

В Украине к середине 2023 года насчитывалось 10,552 млн. пенсионеров.

По состоянию на 1 июля средняя пенсия украинцев превысила 5,3 тысячи гривен.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов.

В Украине к середине 2023 года насчитывалось 10,552 млн. пенсионеров.

"По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году средняя пенсионная выплата номинально выросла на 19,7%, реально (с учетом годовой инфляции) – выросла на 6,1%", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что рост пенсий стал возможным благодаря индексации пенсий на 19,7%, проведенной в марте 2023 года.

"Финансовое положение Пенсионного фонда в первой половине 2023 года оставалось стабильным: план собственных поступлений от ЕСВ, распределенный на общеобязательное государственное пенсионное страхование, перевыполнен на 6,7% или почти на 12,6 млрд. грн. Трансферт ПФУ из государственного бюджета продолжает покрываться прежде всего за счет международной помощи", — указано в сообщении.

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