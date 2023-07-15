В Европе не знают, как отдать Украине замороженные активы РФ — Bloomberg

Налог на неожиданную прибыль может взорвать евро и привести к переосмыслению среди владельцев резервов.

Между Европейским союзом и Центральным банком ЕС разгорелись споры о том, как использовать прибыль свыше 200 миллиардов евро в замороженных активах российского центрального банка для помощи в восстановлении Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что официальные лица в исполнительной власти Евросоюза не согласны с президентом ЕЦБ Кристином Лагардом, которая утверждает, что действия против санкционных активов дестабилизируют финансовую стабильность еврозоны и повлияют на ликвидность единой валюты.

В материале журналистов говорится, что Еврокомиссия выступила против аргументов ЕЦБ, заявив, что любой риск уже был оценен еще во время первых блокировок российских активов в феврале 2022 года, когда Россия только вторглась в Украину. Отмечается, что до сих пор ни одно из этих опасений не подтвердилось.

По мнению главы Европейского Центрального Банка, налог на непредвиденные расходы окажет негативное влияние на евро и приведет к переосмыслению владельцев резервов.

В публикации также говорится, что некоторые государства блока согласны с доводами Кристин Лагард, но есть и те, кто уверен, что Европейскому Союзу пора двигаться вперед в вопросе использования заблокированных российских активов.

Ранее министр юстиции Денис Малюска сообщил, что арестованные средства и активы России за границей будут направляться в соответствующий фонд компенсации по восстановлению Украины и компенсации для украинцев.

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