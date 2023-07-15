В ФСБ России заявили, что предотвратили убийство Симоньян и Собчак

Задержанных якобы готовили за вознаграждение в размере 1,5 млн. рублей за каждое убийство.

В ФСБ РФ заявили, что им удалось предотвратить подготовку "украинскими спецслужбами" убийства российских пропагандисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

Об этом пишут прокремлевские СМИ.

Как отметили в ФСБ, в Москве и Рязани задержаны "неонацисты из группировки Параграф-88", они осуществляли разведку по адресам проживания пропагандисток.

"У задержанных изъят автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники", — говорится в сообщении.

Задержанных якобы готовили за вознаграждение в размере 1,5 млн. рублей за каждое убийство.

Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что получила "бандероль со следами взрывчатки", однако оказалось, что в пакете была секс-игрушка.

Тем временем российская телеведущая и политическая деятельница Ксения Собчак, притворяющаяся оппозиционеркой, пожаловалась на украинцев, которые якобы мешают ей помогать жителям Шебекино.

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