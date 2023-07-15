У ФСБ Росії заявили, що запобігли вбивству Симоньян та Собчак

Затриманих нібито готували за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство.
У ФСБ РФ заявили, що їм вдалося запобігти підготовці "українськими спецслужбами" вбивства російських пропагандисток Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак.
Про це пишуть прокремлівські ЗМІ.
Як зазначили у ФСБ, у Москві та Рязані затримано "неонацистів з угруповання Параграф-88", вони здійснювали розвідку за адресами проживання пропагандисток.
"У затриманих вилучено автомат Калашникова з набоями, гумові кийки, ножі, кастети і наручники", - йдеться у повідомленні.
Затриманих нібито готували за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство.
Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що отримала "бандероль зі слідами вибухівки", однак виявилося, що в пакеті була секс-іграшка.
Тим часом російська телеведуча та політична діячка Ксенія Собчак, яка вдає з себе опозиціонерку, поскаржилася на українців, які нібито заважають їй допомагати жителям Шебекіно.
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