Бербок висловилася про можливість падіння режиму Путіна

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, чи можливе падіння режиму президента-диктатора РФ Володимир Путіна у найближчому майбутньому.

Про це вона сказала в інтерв’ю Bild.

"Уявлення не маю", - так відповіла дипломатка на запитання про те, чи може вона уявити, що Путіна усунуть від влади у найближчому майбутньому.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Ми не знаємо, що станеться в Росії. Тому що ми маємо справу не з країною є демократією, як ми, на щастя", - наголосила очільниця німецького МЗС.

До слова, Бербок також заявляла, що наразі немає можливості для переговорів з Кремлем. Натомість Берлін робить все можливе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати припинити ці жорстокі атаки з боку Росії".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що процес розпаду Росії вже не зупинити, це станеться скоро. За його словами, російський диктатор Володимир Путін розпочав процес фрагментації Росії 24 лютого 2022 року, коли здійснив повномасштабне вторгнення до України.

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