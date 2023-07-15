Прогноз погоди на 16 липня: Україну нарешті накриє літня спека

По всій країні - без опадів.

У неділю, 16 липня, в Україну нарешті покинуть опади. По всій території країни буде сонячно і спекотно.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують у всій країні. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Україні температура повітря вночі становитиме 13-18° тепла. У південних областях ніч буде тепліша - до +21°. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть 24-29° вище нуля. На заході, півдні та у Вінницькій області повітря прогріється до +28-33°.

Прогноз погоди в Україні на неділю, 16 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В столиці та в області - мінлива хмарність, без опадів. Швидкість вітру - 3-8 м/с.

У Київській області вночі температура повітря буде 13-18°. Вдень повітря прогріється до +24-29°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла. Вдень температура підніметься до +26-28°.

Прогноз погоди на липень

В Укргідрометцентрі розповіли про погоду в Україні в липні. Зазначається, що середня місячна температура повітря становитиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше – від 13-18° вище нуля.

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