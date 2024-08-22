На Одещині двоє хлопців зґвалтували жінку: знущання знімали на відео

В Одеській області двоє хлопців зґвалтували односельчанку. Поліцейські відправили їх на лаву підсудних.

Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції № 2.

"Двоє юнаків 19-ти та 17-ти років прийшли до жінки в гості і під час спілкування побили та зґвалтували її. Свої протиправні дії хлопці вчинили у стані сп’яніння і зняли на телефон", - уточнили у поліції.

Оперативники територіального підрозділу поліції розшукали правопорушників. За клопотанням слідчих суд обрав старшому за віком молодикові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а молодшому – цілодобового домашнього арешту.

У скоєному вони зізнавались не одразу.

"Слідство завершено. Під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури слідчі висунули фігурантам обвинувачення за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України і обвинувальний акт скерували до суду. За зґвалтування, вчинене групою осіб, правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Сумщині суд обрав запобіжні заходи трьом чоловікам, підозрюваним у зґвалтуванні 17-річної дівчини.

А у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

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