Що буде, якщо кожен день хоча б раз присідати

Невелика ранкова вправа покращить якість життя.
Базові присідання дуже корисні для всього організму. Жодна вправа не може зрівнятися з ними.
Про це розповів у TikTok лікар Юрій Габорець.
"Вони вимагають контролю і координації всього тіла. Жоден тренажер не дасть такого ефекту", – переконаний медик.
За його словами, завдяки присіданням на третину зменшиться ризик раптової зупинки серця, інсульту, інфаркту, тромбозу, адже тренуються серце й судини.
"Також покращиться настрій, бо відбувається вивільнення ендорфінів, спалюються гормони стресу, знижується кортизол і нормалізується глюкоза. Змащуються суглобові поверхні, тренуються зв'язки, покращуються хода, фігура і зменшується целюліт. А головне – ви продовжуєте собі активну тривалість життя", – наголошує Юрій Габорець.
Як каже лікар, достатньо почати з напівприсідань, опираючись спиною на стіну або тримаючись рукою за стіл. Поступово варто додавати глибину присідань і кількість підходів.
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