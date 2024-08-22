Що буде, якщо кожен день хоча б раз присідати

Базові присідання дуже корисні для всього організму. Жодна вправа не може зрівнятися з ними.

Про це розповів у TikTok лікар Юрій Габорець.

"Вони вимагають контролю і координації всього тіла. Жоден тренажер не дасть такого ефекту", – переконаний медик.

За його словами, завдяки присіданням на третину зменшиться ризик раптової зупинки серця, інсульту, інфаркту, тромбозу, адже тренуються серце й судини.

"Також покращиться настрій, бо відбувається вивільнення ендорфінів, спалюються гормони стресу, знижується кортизол і нормалізується глюкоза. Змащуються суглобові поверхні, тренуються зв'язки, покращуються хода, фігура і зменшується целюліт. А головне – ви продовжуєте собі активну тривалість життя", – наголошує Юрій Габорець.

Як каже лікар, достатньо почати з напівприсідань, опираючись спиною на стіну або тримаючись рукою за стіл. Поступово варто додавати глибину присідань і кількість підходів.

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