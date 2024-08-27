Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала опасные места и дни в сентябре

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова назвала опасные дни и места в сентябре.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Для начала опасные даты – это опасность для жизни, обстрелы, катастрофы. Это 2, 3, 10,17, 22, 23, 25 сентября", — сказала она.

Яна Пасынкова также назвала опасные места – это все, что касается воды.

"Переправы, мосты — все, что едет у воды, все, что едет по воде. Памятники смерти, места смерти — это кладбища, здания с крестом. В сентябре также ожидаем мировую катастрофу, нас она заденет продуктами питания", — сказала она.

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