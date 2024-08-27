Эффект Мотты: "Ювентус" одержал вторую подряд разгромную победу на старте Серии А (видео)

"Ювентус" на выезде разгромил "Верону" в заключительном поединке 2-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча завершилась со счетом 0:3 .

В первом тайме "Старая синьора" дважды поразила ворота хозяев поля. На 28-й минуте счет открыл Душан Влахович. На 39-й минуте преимущество туринцев укрепил 21-летний защитник Николо Савона, для которого этот матч стал только вторым за основную команду "Ювентуса".

На старте второго тайма "бьянконери" довели дело до разгрома. Влахович на 53-й минуте оформил дубль, реализовав пенальти.

Обзор матча "Верона" – "Ювентус"

Таким образом, "Ювентус" одержал вторую подряд разгромную победу на старте Серии А и с 6 очками единолично возглавил турнирную таблицу. В дебютном матче под руководством Тьяго Мотти туринский клуб разбил новичка элитного дивизиона "Комо" (3:0), который возглавляет Сеск Фабрегас.

"Верона" с тремя очками находится на 11-й позиции в чемпионате Италии. Подопечные Паоло Дзанетти в первом туре сенсационно разгромили "Наполи" (3:0).

В третьем туре Серии А "Ювентус" 1 сентября примет "Рому" Артема Довбика, а "Верона" в тот же день на выезде будет противостоять "Дженоа" другого украинца Руслана Малиновского.

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