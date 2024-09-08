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Росіяни окупували Невельське на Донеччині – DeepState

Росіяни окупували Невельське на Донеччині – DeepState

Ситуація на фронті складна / Фото: Associated Press

Ситуація стала більш критична, бо росіяни намагаються вирівняти лінію фронту.

Російські окупанти взяли під свій контроль ще один населений пункт у Донецькій області. Це село Невельське Покровського району. 

Про це повідомили аналітики моніторингового порталу DeepState. 

За їх даними, окупанти не тільки захопили ще один населений пункт, а й просунулися у Красногорівці. 

Довідка:

Село Невельське повністю зруйноване. За даними перепису 2001 року його населення становило 286 осіб. Лише 16 % з них зазначили своєю рідною мову українську, а решта – російську. Село межує із територією смт Старомихайлівка Мар'їнського району Донецької області.

Раніше повідомляося, що на північ від Харкова ЗСУ вдалось просунутись у Липцях. Біля Нью-Йорка вибили ворога з позицій у Неліпівці. 

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