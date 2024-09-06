ЗСУ вибили росіян з околиць Нью-Йорка та під Харковом - DeepState

На північ від Харкова вдалось просунутись у Липцях. Біля Нью-Йорка вибили ворога з позицій у Неліпівці.
ЗСУ станом на вечір 5 вересня звільнили сумарно понад 5 квадратних км у боях у двох точках східного фронту.
Про це повідомили аналітики DeepState.
Аналітики оновили карту бойових дій і заявили про вдалі операції Сил оборони на півночі Харківської області та під Торецьком на Донбасі.
Зокрема, на Харківщині біля села Липці посунули росіян і звільнили майданчик близько 2,5 кв. км - ЗС РФ відкинули на 1-2 км.
На Торецькому напрямку вдалось звільнити плацдарм у Неліпівці - площа звільненої території — 2,9 квадратних км.
Водночас у боях на Донбасі ЗС РФ вдається обходити Часів Яр з півночі, а Селидове — з півдня.
Крім того, експерти попередили, що найближчим часом будуть позитивні новини: про що йдеться, не уточнили.
Раніше стало відомо, що окупанти захопили Тимофіївку в Донецькій області.
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