ВСУ выбили россиян из окрестностей Нью-Йорка и под Харьковом — DeepState

Севернее Харькова удалось продвинуться в Липцах. У Нью-Йорка выбили врага с позиций в Нелиповке.

ВСУ на вечер 5 сентября освободили суммарно более 5 квадратных км в боях в двух точках восточного фронта.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

Аналитики обновили карту боевых действий и заявили об удачных операциях Сил обороны на севере Харьковской области и под Торецком на Донбассе.

В частности, в Харьковской области возле села Липцы подвинули россиян и освободили площадь около 2,5 кв. км – ВС РФ отбросили на 1-2 км.

На Торецком направлении удалось освободить плацдарм в Нелиповке – площадь освобожденной территории – 2,9 квадратных км.

В то же время в боях на Донбассе ВС РФ удается обходить Часов Яр с севера, а Селидово — с юга.

Кроме того, эксперты предупредили, что в ближайшее время будут положительные новости: о чем идет речь, не уточнили.

Ранее стало известно, что оккупанты захватили Тимофеевку в Донецкой области.

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