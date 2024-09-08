Россияне оккупировали Невельское в Донецкой области — DeepState

Ситуация стала более критичной, потому что россияне пытаются выровнять линию фронта.
Российские оккупанты взяли под свой контроль еще один населенный пункт в Донецкой области. Это село Невельское Покровского района.
Об этом сообщили аналитики мониторингового портала DeepState.
По их данным, оккупанты не только захватили еще один населенный пункт, но и продвинулись в Красногоровке.
Справка:
Село Невельское полностью разрушено. По данным переписи 2001 года, его население составляло 286 человек. Только 16% из них отметили своим родным язык украинский, а остальные – русский. Село граничит с территорией пгт Старомихайловка Марьинского района Донецкой области.
Ранее сообщалось, что севернее Харькова ВСУ удалось продвинуться в Липцах. У Нью-Йорка выбили врага с позиций в Нелиповке.
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