Ситуация стала более критичной, потому что россияне пытаются выровнять линию фронта.

Российские оккупанты взяли под свой контроль еще один населенный пункт в Донецкой области. Это село Невельское Покровского района.

Об этом сообщили аналитики мониторингового портала DeepState.

По их данным, оккупанты не только захватили еще один населенный пункт, но и продвинулись в Красногоровке.

Справка:

Село Невельское полностью разрушено. По данным переписи 2001 года, его население составляло 286 человек. Только 16% из них отметили своим родным язык украинский, а остальные – русский. Село граничит с территорией пгт Старомихайловка Марьинского района Донецкой области.

Ранее сообщалось, что севернее Харькова ВСУ удалось продвинуться в Липцах. У Нью-Йорка выбили врага с позиций в Нелиповке.

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