Зеленська повідомила, чи відключають світло в їхній оселі

Перша леді України Олена Зеленська запевнила, що під час планових чи аварійних відключень світла, їхня оселя не є винятком і також зазнає відключень.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Ми-Україна".

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"Авжеж зникає. Ми ж живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, тому що працює генератор. Налагодили його роботу. Голосно, але це рятує", – розповіла Зеленська.

Перша леді згадала про перші масштабні обстріли об'єктів енергетики восени і взимку 2022 року, коли багато українців змушені жити без світла.

"Коли ми всі згадали, що таке життя при свічках, то були у нас з дітьми вечори романтичні. Навіть подобалося іноді. Вечеряли при свічках, книжки читали, грали в якісь настільні ігри, коли можна було, лягали спати раніше. Тому так, ми живемо всі в одних і тих самих реаліях. І тому нам всім дуже хочеться, щоб все змінилося знову на нормальне, на нормальне життя, щоб діти не боялися, щоб вони спокійно розвивалися, ходили до школи, навчалися і вмикали світло, коли їм захочеться", – говорить Олена Зеленська.

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Раніше Олена Зеленська розповіла про унікальний табір, де допомагають дітям, що постраждали через війну.

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