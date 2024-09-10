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Зеленская сообщила, выключают ли свет в их доме

Зеленская сообщила, выключают ли свет в их доме

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди рассказала, как семья президента переживает отключения света.

Первая леди Украины Елена Зеленская заверила, что во время плановых или аварийных отключений света, их дом не является исключением и также испытывает отключения.

Об этом она сказала в интервью "Мы-Украина".

"Конечно исчезает. Мы же живем в одной энергосистеме. В этом году у меня немного легче, потому что работает генератор. Наладили его работу. Громко, но это спасает", — рассказала Зеленская.

Первая леди вспомнила о первых масштабных обстрелах объектов энергетики осенью и зимой 2022 года, когда многие украинцы вынуждены жить без света.

"Когда мы все вспомнили, что такое жизнь при свечах, то были у нас с детьми вечера романтические. Даже нравилось иногда. Ужинали при свечах, книги читали, играли в какие-то настольные игры, когда можно было, ложились спать раньше. Поэтому да, мы живем все в одних и тех же реалиях. И поэтому нам всем очень хочется, чтобы все изменилось снова на нормальную жизнь, чтобы дети не боялись, чтобы они спокойно развивались, ходили в школу, учились и включали свет, когда им захочется", – говорит Елена Зеленская.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Как ВОЗДУШНЫЕ ТРЕВОГИ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА переживает СЕМЬЯ ПРЕЗИДЕНТА? ЗЕЛЕНСКАЯ РАССКАЗАЛА

Ранее Елена Зеленская рассказала об уникальном лагере, где помогают пострадавшим из-за войны детям.

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