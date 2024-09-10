Зеленская сообщила, выключают ли свет в их доме

Первая леди Украины Елена Зеленская заверила, что во время плановых или аварийных отключений света, их дом не является исключением и также испытывает отключения.

Об этом она сказала в интервью "Мы-Украина".

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"Конечно исчезает. Мы же живем в одной энергосистеме. В этом году у меня немного легче, потому что работает генератор. Наладили его работу. Громко, но это спасает", — рассказала Зеленская.

Первая леди вспомнила о первых масштабных обстрелах объектов энергетики осенью и зимой 2022 года, когда многие украинцы вынуждены жить без света.

"Когда мы все вспомнили, что такое жизнь при свечах, то были у нас с детьми вечера романтические. Даже нравилось иногда. Ужинали при свечах, книги читали, играли в какие-то настольные игры, когда можно было, ложились спать раньше. Поэтому да, мы живем все в одних и тех же реалиях. И поэтому нам всем очень хочется, чтобы все изменилось снова на нормальную жизнь, чтобы дети не боялись, чтобы они спокойно развивались, ходили в школу, учились и включали свет, когда им захочется", – говорит Елена Зеленская.

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Как ВОЗДУШНЫЕ ТРЕВОГИ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА переживает СЕМЬЯ ПРЕЗИДЕНТА? ЗЕЛЕНСКАЯ РАССКАЗАЛА

Ранее Елена Зеленская рассказала об уникальном лагере, где помогают пострадавшим из-за войны детям.

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