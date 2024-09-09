Генератор или зарядная станция: что лучше выбрать при выключении света

Из-за атак на энергосети и постоянных обесточений украинцы ищут способы, как оставаться со светом. Шум генераторов снова слышен на улицах, а в магазинах вырос спрос на зарядные станции.

Что выбрать себе в условиях энергодефицита? Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Какие преимущества генератора и правила его эксплуатации

Небольшие лампы с аккумулятором и паувербанки - все это в арсенале многих украинских семей, которые уже приспособились к отключениям света. Корреспондент ТСН Юлия Кириенко живет в частном доме и давно уже купила генератор. Во время обстрелов 26 августа в ее доме не было света двое суток. И несмотря на то, что генератором старается пользоваться крайне редко, это был один из тех случаев, когда пришлось.

Шум - один из недостатков генератора. Впрочем соседи относятся к этому с пониманием. Во время отключений именно генераторы стали «спасателями» для украинцев и бизнеса.

Большая мощность и дешевле, чем зарядная станция - преимущества генераторов.

"Генератор должен находиться снаружи, на открытой местности и на расстоянии не менее 6 метров от здания. Это первое. Второе, нельзя дозаправлять горячий генератор или работающий генератор", - говорит руководитель департамента торгового центра Сергей Ордов.

Впрочем элементарными правилами, говорят спасатели, украинцы нередко пренебрегают. Генераторы на балконе, в ячейках, устройства, взрывающиеся от перегрева - в той же столице не редкость. Только позавчера один из генераторов едва не сжег жилой дом. Его поставили в метре от стены, и когда он взорвался - пламя едва успели погасить.

К пожарам, напоминают, может привести и неправильное подключение генераторов к сети. Встречный ток может вызвать короткое замыкание.

Генератор

Зарядная станция: в чем преимущества и опасность

Это же касается и популярных среди украинцев зарядных станций, которые чаще всего используют в квартирах.

"Самое безопасное - это подключение напрямую к зарядной станции. И, условно говоря, тогда это будет как формат огромной павербанки. И, например, холодильник можно напрямую подключить к зарядной станции, подключить ее, и все, у вас будет питаться. Второй вариант - это, например, можно подключить удлинитель, и уже в него подключить те приборы, которые вам нужны для использования", - говорится в сюжете ТСН.

А вот любимое украинцами подключение от станции к розетке производители категорически запрещают. Не только из-за короткого замыкания - но и потому, что такой шнур можно случайно задеть и получить 220 вольт.

"Вы рано или поздно или сами, скажем так, себя подвергнете впечатление электрическим токам, или у ваших близких. Это раз. Второй момент. Розетка - это конечный потребитель. То есть и провода к ней идут меньшего диаметра, и сама розетка, она не предусмотрена под то, чтобы передавать большие мощности", - говорят специалисты.

Зарядные станции

Безопасные соединения таких станций к сети, говорят эксперты, все же возможны. Но только со стороны электрического щитка.

"Это специальное реле. Если нет центрального электроснабжения, оно контролирует все движение по квартире. Оно автоматически уже переключает на электростанцию", — объясняют эксперты.

Такое подключение могут производить только специалисты. Впрочем, теперь может не переживать за безопасность. Такое удовольствие, конечно, не из дешевых. Есть среди зарядных станций и более бюджетные варианты. Хотя за них все равно придется выложить гораздо больше, чем за генератор. Но пользоваться электроприборами "на полную" и долго – не получится.

А вот если свет только несколько часов в сутки — то эксперты советуют рассмотреть вариант с инвертором и аккумулятором большой мощности.

Также перед выбором любого дополнительного источника – генератора, зарядной станции или сборки с инверторами – эксперты советуют проверить свои энергосети. Из-за отключения – на щитки, проводку идет значительная нагрузка. И это нередко становится причинами форс-мажоров.

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