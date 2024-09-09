Генератор чи зарядна станція: що краще обрати під час вимкнення світла

Через атаки на енергомережі і постійні знеструмлення українці шукають способів, як лишатися зі світлом. Шум генераторів знову чутно на вулицях, а в магазинах зріс попит на зарядні станції.

Що вибрати для себе в умовах енергодефіциту? Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Які переваги генератора і правила його експлуатації

Невеличкі лампи із акумулятором та паувербанки - усе це в арсеналі багатьох українських родин, які вже пристосувалися до відключень світла. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко живе у приватному будинку і давно вже купила генератор. Під час обстрілів 26 серпня у її будинку не було світла дві доби. І попри те, що генератором намагається користуватися вкрай рідко, це був один з тих випадків, коли довелося.

Шум - один з недоліків генератора. Утім сусіди ставляться до цього з розумінням. Під час відключень саме генератори стали "рятувальниками" для українців та бізнесу.

Велика потужність і дешевше, ніж зарядна станція - переваги генераторів.

"Генератор повинен знаходитись ззовні, на відкритій місцевості і на відстані не менше 6 метрів від будівлі. Це перше. Друге, не можна дозаправляти гарячий генератор або працюючий генератор", - каже керівник департаменту торговельного центру Сергій Ордов.

Утім елементарними правилами, кажуть рятувальники, українці нерідко нехтують. Генератори на балконі, у комірках, пристрої, що вибухають від перегріву - у тій же столиці не дивина. Лише позавчора один із генераторів ледь не спалив житловий будинок. Його поставили у метрі від стіни, і коли він вибухнув – полум'я ледь встигли погасити.

До пожеж, нагадують, може призвести і неправильне підключення генераторів до мережі. Зустрічний струм може викликати коротке замикання.

Генератор

Зарядна станція: у чому переваги та небезпека

Це ж стосується і популярних серед українців зарядних станцій, які найчастіше використовують у квартирах.

"Найбезпечніше – це підключення напряму до зарядної станції. І, умовно кажучи, тоді це буде як формат величезної павербанки. І, наприклад, холодильник можна напряму підключити до зарядної станції, підключити її, і все, у вас буде живитися. Другий варіант – це, наприклад, можна підключити подовжувач, і вже в нього підключити ті прилади, які вам потрібні для використання", - йдеться у сюжеті ТСН.

А от улюблене українцями підключення від станції до розетки виробники категорично забороняють. Не лише через коротке замикання - а й тому, що такий шнур можна випадково зачепити і отримати 220 вольт.

"Ви рано чи пізно або самі, скажімо так, себе піддасте враження електричним струмам, або у ваших близьких. Це раз. Другий момент. Розетка – це кінцевий споживач. Тобто і дроти до неї йдуть меншого діаметру, і сама розетка, вона не передбачена під те, щоб передавати великі потужності", - кажуть фахівці.

Зарядні станції

Безпечні з'єднання таких станцій напряму до мережі, кажуть експерти, все ж можливі. Але лише зі сторони електричного щитка.

"Це спеціальне реле. Якщо немає центрального електропостачання, воно контролює весь рух по квартирі. Воно автоматом уже перемикає на електростанцію", - пояснюють експерти.

Таке підключення можуть робити лише спеціалісти. Утім тепер може не перейматися за безпеку. Таке задоволення звісно, не з дешевих. Є серед зарядних станцій і бюджетніші варіанти. Хоча за них однаково доведеться викласти значно більше, аніж за генератор. Але користуватися електроприладами "на повну" і довго - не вийде.

А от якщо світло є лише кілька годин на добу - то експерти радять розглянути варіант із інвертором та акумулятором великої потужності.

Також перед вибором будь-якого додаткового джерела – генератора, зарядної станції чи збірки із інверторами - експерти радять перевірити свої енергомережі. Через відімкнення – на щитки, проводку іде значне навантаження. І це нерідко також стає причинами форс-мажорів.

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