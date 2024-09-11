Блінкен і Леммі вже прибули до України: з'явилося відео

Держсекретар США і очільник МЗС Британії приїхали з візитом підтримки до Києва.

Очільники дипломатичних відомств США та Британії Ентоні Блінкен та Девід Леммі у середу, 11 вересня, прибули до Києва.

Відповідне відео показала репортерка CBS News Олівія Газіс.

Зазначимо, що в американському Держдепі раніше розповіли, що Блінкен та Леммі зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду.

Secretaries Blinken and Lammy arriving in sunny Kyiv pic.twitter.com/vqQJHtrJSO — Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) September 11, 2024

Сторони нібито мають обговорити подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення процвітання України у "військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі".

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Блінкен заявив у вівторок, що його поїздка частково спрямована на те, щоб побачити, "як саме українці бачать свої потреби в цей момент, які цілі і що ми можемо зробити, щоб підтримати ці потреби".

Водночас журналістка Axios Джуліґрейс Бруфке з посиланням на слова голови Комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола раніше повідомила, що під час свого візиту до Києва Блінкен нібито повідомить українцям про дозвіл Вашингтона на удари вглиб РФ американськими далекобійними ракетами ATACMS.

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