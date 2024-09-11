Дрони, що були придбані для ЗСУ, перепродавали — деталі

Четверо мешканців Тернопільщини організували схему крадіжки безпілотників, які були призначені для Збройних Сил України. Вони викрали дрони загальною вартістю майже 6 мільйонів гривень з поштових відправлень.

Про це повідомила Національна поліція.

Злочинна діяльність була організована двома тернополянами, один з яких на момент скоєння злочину обіймав посаду начальника відділення поштового сервісу. Він залучив до схеми своїх підлеглих. Крадії привласнювали безпілотники, які надходили в посилках для ЗСУ, а після цього перепаковували відправлення. Спустошені коробки заповнювались непотребом, який був схожий за вагою та розмірами на дрони.

Перепаковані посилки знову відправлялись замовникам, а дрони перепродавались через інтернет за цінами, нижчими за ринкові. Оплату за крадене майно отримували на підконтрольні рахунки і криптогаманці. Один із фігурантів навіть зареєстрував фізичну особу-підприємця (ФОП), щоб отримувати платежі за продаж крадених безпілотників. В результаті фігуранти присвоїли вміст 26 відправлень для військових.

Нагадаємо, міністерство оборони України затвердило нову оборонну осколкову гранату, яка є аналогом радянської Ф-1. Граната виготовлена в Україні і відповідає сучасним вимогам для ближнього бою. Раніше в країні не виробляли такі гранати.

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