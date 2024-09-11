Дроны, которые были куплены для ВСУ, перепродавали — подробности

Четверо жителей Тернопольщины организовали схему кражи беспилотников, предназначенных для Вооруженных Сил Украины. Они похитили дроны общей стоимостью почти 6 миллионов гривен из почтовых отправлений.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Преступная деятельность была организована двумя тернополянами, один из которых на момент совершения преступления занимал должность начальника отделения почтового сервиса. Он привлек к схеме своих подчиненных. Воры присваивали беспилотники, которые поступали в посылках для ВСУ, а после этого перепаковывали отправку. Опустошенные коробки заполнялись хламом, похожим по весу и размерам на дроны.

Переупакованные посылки снова отправлялись заказчикам, а дроны перепродавались через интернет по ценам ниже рыночных. Оплату за ворованное имущество получали на подконтрольные счета и криптогаманцы. Один из фигурантов даже зарегистрировал физическое лицо-предпринимателя (ФЛП), чтобы получать платежи за продажу ворованных беспилотников. В результате фигуранты присвоили содержимое 26 отправлений для военных.

Напомним, министерство обороны Украины утвердило новую оборонительную осколочную гранату, которая является аналогом советской Ф-1. Граната изготовлена в Украине и отвечает современным требованиям для ближнего боя. Раньше в стране не производили такие гранаты.

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