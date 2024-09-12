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Литва анонсувала придбання для України партії озброєння: про що йдеться

Литва анонсувала придбання для України партії озброєння: про що йдеться

Президент України Володимир Зеленський і президент Литви Гітанас Науседа / Фото: Associated Press

Ця зброя вкрай потрібна нашим захисникам.

Литва розглядає можливість придбання для України ЗРК малого радіуса дальності. Результат обговорень має бути вже впродовж 2-3 тижнів. 

Про це заявив президент Литви Гітанаса Науседу у медах пресконференції за участі президентом України Володимира Зеленського.

"Ми вивчаємо можливість придбання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для українських систем ППО. Сподіваюся, що протягом двох-трьох тижнів матимемо позитивний результат і зможемо якнайшвидше передати ці системи українцям", - резюмував він.

Раніше стало відомо, що Україна отримає 10 млн євро від Литви на підтримку далекобійних можливостей. Зокрема, йдеться про українські ракети-дрони "Паляниця", які вперше застосували 24 серпня.

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