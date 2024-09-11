Україна отримає 10 млн євро від Литви: на що підуть кошти

Україна отримає 10 млн євро від Литви на підтримку далекобійних можливостей. Зокрема, йдеться про українські ракети-дрони "Паляниця", які вперше застосували 24 серпня.

Про надання фінансової допомоги президент Литви Ґітанас Науседа повідмив 11 вересня після підписання меморандуму про співпрацю у сфері оборони.

Як зазначив Науседа, меморандум між країнами було підписано під час оборонно-промислового форуму в Києві.

"У Києві відкрили оборонно-промисловий форум, на якому було підписано меморандум про співпрацю у сфері оборони Литви та України. Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою", - заявив Науседа.

Президент Литви також додав, що об'єднані зусилля приведуть до перемоги України.

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Литва надасть 10 млн євро для фінансування далекобійних можливостей України. Зокрема, йдеться про ракети-дрони "Паляниця".

Зазначимо, що Литва вже допомогла Україні на 2% від власного ВВП і хоче продовжити цю підтримку на рівні 0.25% ВВП країни щорічно.

Тим часом Литва посилила захист частини свого кордону з Калінінградською областю (РФ). Там встановили міни та бетонні блоки у формі “зубів дракона”.

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