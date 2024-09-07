Міни та “зуби дракона”: Литва посилила захист кордону з Росією

Раніше до литовського кордону командування білоруської армії перекинуло військових та техніку.

Литва посилила захист частини свого кордону з Калінінградською областю. Там встановили міни та бетонні блоки у формі “зубів дракона”.

Про це 5 вересня повідомили в Міністерстві оборони Литви.

Кордон укріпили поруч із мостом Луїзи, який сполучає Литву з Калінінградською областю Росії.

“Міст Луїзи є власністю Російської Федерації, тому сьогодні ми можемо встановлювати перешкоди лише перед мостом. Тут рух ворожих сил могли б зупинити наші їжаки, зуби дракона і колючий дріт. Окрім усіх зазначених заходів, планується також встановлення резервних перешкод — комплектів металевих балок — у заплаві. Противнику будуть заважати не лише стрімкі схили річки, але й міни, зуби дракона та їжаки. Важливо бути готовими до будь-якого розвитку подій”, — зазначив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Раніше ми писали, що до литовського кордону командування білоруської армії перекинуло 38 одиниць техніки та близько 250 військових.

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