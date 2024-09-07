Україна завоювала 20-те та 21-ше "золото" Паралімпіади-2024

Україна завоювала ще дві золоті медалі на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Чемпіонами стали дзюдоїст Олександр Назаренко і плавець Андрій Трусов.

Назаренко здобув "золото" у ваговій категорії до 90 кг (клас J2).

38-річний український дзюдоїст у фіналі здобув перемогу над французом Еліосом Латшуманаєю (1:0). Перед цим він іппоном здолав італійця Сімоне Канніццаро (11:0) та узбекистанця Давурхона Кароматова (10:0).

Для Назаренка це дебютне паралімпійське "золото" в кар'єрі. Раніше він здобув "срібло" на Іграх у Ріо-2016 та "бронзу" в Токіо-2020.

Своєю чергою, Трусов тріумфував у плаванні на дистанції 50 метрів батерфляєм (клас S7).

У фіналі він встановив європейський рекорд – 28,75 секунди. Ще один українець Євгеній Богодайко у цьому запливі посів шосте місце з результатом 30,14 секунди.

Це п'ята медаль Трусова на Іграх у Парижі. Раніше він виграв "золото" на 50 м вільним стилем, а також "срібло" на 400 м вільним стилем, 100 м на спині та 200 м комплексом.

Таким чином, на Паралімпіаді-2024 збірна України завоювала вже 75 медалей: 21 золоту, 23 срібні та 31 бронзову.

Україна посідає сьоме місце в медальному заліку та йде п'ятою за кількістю нагород.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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