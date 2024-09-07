Украина завоевала 20-е и 21-е "золото" Паралимпиады-2024

Украина завоевала еще две золотые медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Чемпионами стали дзюдоист Александр Назаренко и пловец Андрей Трусов.

Назаренко выборол "золото" в весовой категории до 90 кг (класс J2).

38-летний украинский дзюдоист в финале одержал победу над французом Элиосом Латшуманаей (1:0). Перед этим он иппоном одолел итальянца Симона Канницццаро (11:0) и узбекистанца Давурхона Кароматова (10:0).

Для Назаренко это дебютное паралимпийское золото в карьере. Ранее он завоевал "серебро" на Играх в Рио-2016 и "бронзу" в Токио-2020.

В свою очередь, Трусов триумфовал в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем (класс S7).

В финале он установил европейский рекорд – 28,75 секунды. Еще один украинец Евгений Богодайко в этом заплыве занял шестое место с результатом 30,14 секунды.

Это пятая медаль Трусова на Играх в Париже. Ранее он выиграл "золото" на 50 м вольным стилем, а также "серебро" на 400 м вольным стилем, 100 м на спине и 200 м комплексом.

Таким образом, на Паралимпиаде-2024 сборная Украины завоевала уже 75 медалей: 21 золотую, 23 серебряные и 31 бронзовую.

Украина занимает седьмое место в медальном зачете и идет пятой по количеству наград.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

Читайте также:

Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция предпоследнего соревновательного дня

Паралимпиада-2024: кто из украинских спортсменов стал обладателями медалей

Паралимпийские игры-2024: медальный зачет