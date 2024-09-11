Украина получит 10 млн евро от Литвы: на что пойдут деньги

Украина получит 10 млн. евро от Литвы в поддержку дальнобойных возможностей. В частности, речь идет об украинских ракетах-дронах "Паляница", которые впервые применили 24 августа.

О предоставлении финансовой помощи президент Литвы Гитанас Науседа сообщил 11 сентября после подписания меморандума о сотрудничестве в сфере обороны.

Как отметил Науседа, меморандум между странами был подписан во время оборонно-промышленного форума в Киеве.

"В Киеве открыли оборонно-промышленный форум, на котором был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере обороны Литвы и Украины. Занятость в оборонной промышленности растет, а высокие технологии и инжиниринг помогают разрабатывать современные решения для поля боя", – заявил Науседа.

Президент Литвы также добавил, что объединенные усилия приведут к победе Украины.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Литва предоставит 10 млн евро для финансирования дальнобойных возможностей Украины. В частности, речь идет о ракетах-дронах "Паляница".

Отметим, что Литва уже помогла Украине на 2% собственного ВВП и хочет продолжить эту поддержку на уровне 0.25% ВВП страны ежегодно.

Между тем, Литва усилила защиту части своей границы с Калининградской областью (РФ). Там установили мины и бетонные блоки в форме зубов дракона.

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