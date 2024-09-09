Литва разработает национальный план эвакуации: подробности

Литва сейчас находится на передовой позиции и переживает кибератаки.

В Литве в начале октября подготовят национальный план массовой эвакуации. Кроме того, Литва будет вместе с другими странами Балтии подавать заявки на финансирование в Европейский Союз (ЕС) для защиты населения.

Об этом сообщила министер внутренних дел страны Агне Билотайте во время пресс-конференции.

Она подчеркнула, что Литва сейчас находится на "передовой позиции" и переживает кибератаки, поэтому требует защиты гражданского населения.

"Сегодня гражданская защита актуальна как никогда. Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии — это наша новая реальность. Самоуправление имеет свои планы эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми". к его реализации", — отметила министер.

В то же время, по ее словам, укреплять гражданскую защиту в Литве недостаточно, поэтому было решено работать вместе с другими странами Балтии.

"Пора объединить наши возможности и действовать скоординированно как на региональном уровне, так и на уровне ЕС. Да, это очень дорого, но мы должны обсудить возможности объединения наших усилий и получения соответствующей поддержки со стороны ЕС", — сказала Белотайте. .

Страна сейчас работает над созданием безопасных укрытий в подземных постройках. На сегодня в стране насчитывается около 5 тысяч подземных зданий.

Добавим, к концу осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов в рамках военной помощи.

Читайте также: