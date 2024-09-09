Литва розробить національний план евакуації: подробиці

Литва зараз перебуває на "передовій позиції" та переживає кібератаки.

У липні на початку жовтня підготують національний план масової евакуації. Крім того, Литва разом з іншими країнами Балтії подаватиме заявки на фінансування до Європейського Союзу (ЄС) для захисту населення.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте під час пресконференції.

Вона наголосила, що Литва зараз перебуває на "передовій позиції" та переживає кібератаки, через що потребує захисту цивільного населення.

"Сьогодні цивільний захист є актуальним як ніколи. Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних та дезінформаційних атак, а диверсії — це наша нова реальність. Самоврядування має свої плани евакуації, але очевидно, що ми повинні мати план національного масштабу і бути готовими до його реалізації ", — зазначила міністерка.

Водночас, за її словами, зміцнювати цивільний захист лише в Литві недостатньо, тому було вирішено працювати разом із іншими країнами Балтії.

"Настав час об'єднати наші можливості та діяти скоординовано як на регіональному рівні, так і на рівні ЄС. Так, це дуже дорого, але ми маємо обговорити можливості об'єднання наших зусиль та отримання відповідної підтримки з боку ЄС", — сказала Білотайте.

Країна зараз працює над створенням безпечних укриттів у підземних будівлях. Станом на зараз в країні налічується близько 5 тисяч підземних будівель.

Додамо, до кінця осені Литва планує передати Україні понад 5 тисяч дронів у рамках військової допомоги.

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